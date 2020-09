Pompière pendant 25 ans

Johanne Blais a tout récemment remis son équipement de travail et quitté, après mures réflexions, le Service de sécurité incendie de Notre-Dame-du-Mont-Carmel. Elle y aura gradué en tant que lieutenante, puis capitaine, avant de se retirer après 25 ans de services.

La Trifluvienne de naissance se souvient très bien d’où lui est venu ce désir de combattre les flammes.

«Mon grand-père avait une terre à bois dans le rang Saint-Félix et on s’est fait appeler, car le feu était pris. On s’est rendu là toute la famille et on voyait que les pompiers avaient commencé à travailler. D’emblée, on a décidé de les aider pour essayer de limiter le feu», confie-t-elle d’entrée de jeu.

«J’ai vu plus tard que la municipalité demandait des pompiers à Notre-Dame-du-Mont-Carmel alors la première fois, je n’ai pas été choisi. J’ai décidé de ressayer une deuxième fois et là, il y en a un qui a cru en moi, soit notre ancien directeur. Et j’y suis restée 25 ans! J’ai toujours été attiré par la façon dont je pouvais aider ma communauté. Le milieu masculin ne m’a jamais fait peur puisqu’à 19 ans, je suis partie étudier en foresterie.»

Dès son entrée en service, elle a toujours fait sa part comme tous les autres pompiers.

«Il n’y a rien que je ne faisais pas parce que je me disais «Si les autres le font, il faut que je le fasse aussi». Le jour où je ne serai plus capable, ça voudra dire que je ne suis plus à ma place», ajoute celle qui travaille à temps plein à titre de mesureuse chez Commonwealth Plywood, à Shawinigan.

«Aujourd’hui, mettre un appareil respiratoire était devenue difficile. Pas sur le coup, mais le lendemain, oui. Si je ne me trompe pas, ça pèse 50 lbs. Il ne fallait pas que ça vienne nuire à mon emploi principal.»

En 25 ans de carrière, elle n’a fait face qu’à deux décès qui sont survenus sur le même incendie. L’intervention qui l’aura marquée le plus fut l’écrasement d’avion survenu dans une tour de transmission, à Notre-Dame-du-Mont-Carmel, en 2001.

«C’est le plus gros évènement avec lequel on a eu à travailler et ç’a été tellement intense. Le pilote est demeuré suspendu par son harnais, la tête en bas, pendant une semaine. Je devais accompagner la famille et les enfants qui venaient voir leur père. De temps en temps, il me demandait les jumelles pour regarder leur père», se souvient-elle.

«Ça, c’était dur. Ils venaient assez fréquemment et je n’ai pas eu le choix de leur dire que j’aimerais qu’ils gardent un meilleur souvenir de leur père et non le souvenir de ce moment-là. Je leur ai dit que ‘’J’aimerais que ce soit la dernière fois que vous me demandiez les jumelles’’.»

Bien que Johanne Blais ne pouvait s’absenter de son travail durant le jour, elle était dans le Top-3 des pompiers en ce qui a trait au taux de présence.

«Lorsque j’ai commencé, nous avions 25 calls par année et à ma dernière année, nous avons eu 105 appels. Je suis devenue lieutenante, puis ensuite capitaine. C’était beaucoup d’heures de formation, mais j’adorais ça. Par contre, peu importe mon chapeau sur le terrain, j’aidais et je continuais à m’impliquer dans toutes les interventions», explique-t-elle.

«Ce que j’aimais le plus, c’était l’adrénaline de partir sans savoir ce qui nous attend. J’avais cette volonté d’aller aider. Je n’ai jamais eu peur de mourir, curieusement. Et quand il fallait entrer dans le feu, on rentrait. Nous sommes toujours en équipe de deux et on est capable de communiquer. Ce qui ne me dérangeait pas non plus, c’est l’action du premier répondant. J’allais voir la personne sur un accident pour y parler et si j’avais la chance d’être dans le char, j’allais dans le char. J’aimais discuter et les réconforter.»

Comme son conjoint est également pompier au Service de sécurité incendie de Notre-Dame-du-Mont-Carmel, les deux amoureux ont souvent eu à combattre les flammes ensemble. «Peu importe l’heure, maman n’était jamais bien loin pour venir garder les enfants. C’était particulier, car nous partions tous les deux.»

En automne dernier, elle a décidé de se retirer du service, sans regret.

«C’est une décision à laquelle je réfléchissais depuis deux ans. J’ai dit à mon patron que j’y laissais mes choses pendant mes cinq semaines de vacances et que j’allais voir si j’allais revenir ou non. Je me demandais toujours ‘’Ça va être quand le dernier feu’’ et je me disais toujours ‘’Je vais y aller à celui-là’’. Ça n’aurait pas eu de fin (rires). Je me suis retirée au moment que je trouvais opportun. Je ne voulais pas qu’on me tasse», témoigne-t-elle.

«Lorsque je vois partir mon conjoint, maintenant, ça ne me manque pas donc je sais que j’ai pris la bonne décision. C’est l’équipe et le social avec la gang qui me manque. Devenir pompière est un accomplissement pour moi. Je suis fière d’avoir été capable.»

Et de quelle anecdote se souviendra-t-elle toujours?

«C’est facile! On a reçu un appel d’un monsieur dont le chien était tombé dans un puits par un petit trou. Arrivée sur les lieux, il fallait réfléchir. Le puits était enterré et il y avait un couvert.»

«On n’entendait pas le chien et nous avons fait venir une pépine de la municipalité. Ça doit avoir pris trois heures au total. Et la plus petite personne pour rentrer dans le puits, c’était qui? C’était moi! J’ai averti les gars que si Princesse voulait me sauter dessus, une fois rendue en bas, de me remonter. Lorsque je suis arrivée en bas, le chien était là, en vie. Elle était tranquille alors j’ai pu la remonter sans problème», conclut-elle.