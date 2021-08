Pompière et créatrice de vêtements pour bébé

Entrepreneure et maman de deux jeunes enfants, la Trifluvienne Laurie-Eve Rouette a lancé dernièrement Yucakid, une nouvelle marque québécoise de vêtements pour enfants.

Pompière de formation, c’est pendant son congé de maternité, en 2019, qu’elle a élaboré son concept et bâti son entreprise. Yucakid, c’est des pyjamas en coton bio ou en bambou avec des couleurs et des illustrations au goût du jour.

« J’ai travaillé deux ans pour la Ville de Trois-Rivières et j’ai ensuite occupé un poste à la prévention des incendies à l’hôpital », mentionne-t-elle. Parallèlement à sa carrière, elle s’est toujours intéressée à la mode et au design. L’idée de faire de sa passion un métier lui est venue alors qu’elle magasinait pour ses jumeaux.

« Je ne trouvais rien qui correspondait à mes critères, dit-elle. Je trouvais de belles choses, mais rien de plus fashion, de qualité et avec de belles illustrations. »

Encouragée par son conjoint, elle a décidé de créer elle-même ces vêtements dont elle rêvait. « Je me suis mise à faire des recherches. Puis, j’ai trouvé Valérie Felteau, une designer québécoise pour m’appuyer dans mon projet. On a travaillé fort pour développer la première collection. »

« J’ai eu les illustrations en main l’été dernier, puis j’ai fait la recherche des tissus et de l’usine de production, ajoute l’entrepreneure. Tout le concept et la création se font au Québec tandis que la fabrication se fait dans une usine écoresponsable à l’international. »

Allier style et confort

La première collection, maintenant disponible en ligne, comprend trois modèles de pyjama en bambou, trois autres en coton biologique, des bandeaux et des tuques. Et ça ne s’arrêtera pas là. La femme d’affaires a déjà en main les illustrations de la prochaine collection et des idées plein la tête.

« Je déborde d’idées, lance-t-elle en riant. Mon but, quand l’entreprise aura pris son élan, c’est de sortir une collection tous les quatre mois environ. Je me suis concentrée sur les pyjamas pour fonder mon entreprise parce que c’est un vêtement que j’affectionne particulièrement. C’est confortable et les enfants sont tellement mignons en pyjama. »

Elle souhaitait également créer des morceaux stylés pouvant être portés de nuit comme de jour. « Surtout quand les enfants sont petits, ils sont souvent en pyjama, même dans le jour, fait-elle remarquer. Je voulais des vêtements qui sont confortables, de qualité et beaux à porter à la maison comme pour une sortie. »

Vendus en ligne au yucakid.ca, les vêtements de Laurie-Eve se trouvent aussi à Shawinigan à l’entreprise Fait par une maman, de même que chez Empire à Trois-Rivières. Les grandeurs disponibles vont de nouveau-né à 18-24 mois.