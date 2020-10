Politique environnementale: quatre consultations virtuelles au programme

En prévision de sa politique environnementale, la Ville de Trois-Rivières invite la population à participer à des ateliers de consultation virtuelle.

Quatre ateliers sont prévus entre le 11 novembre et le 24 janvier. Ceux-ci porteront sur la santé environnementale et biodiversité (11 novembre), la gestion des matières résiduelles (29 novembre), les changements climatiques (13 janvier 2021) et la gestion de l’eau et foresterie urbaine (24 janvier 2021). La Ville souhaite rassembler une quinzaine de citoyens par consultation.

Le résultat de ces consultations permettra de prioriser les enjeux environnementaux sur lesquels se penchera la Ville au cours des prochaines années.

Les inscriptions sont ouvertes sur le site Web de la Ville au www.v3r.net. Notons que les citoyens ne pouvant participer aux ateliers pourront envoyer leurs réflexions sur les thématiques abordées par courriel au 311@v3r.net.

L’adoption de la politique environnementale est prévue au printemps 2021.