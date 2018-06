Police: un nouveau logiciel pour optimiser les opérations

Crédit photo : Photo archives

AFFAIRES MUNICIPALES. La Direction de la police de Trois-Rivières fait l’acquisition d’un tout nouveau logiciel de gestion qui permettra d’optimiser différentes opérations policières pour les 20 prochaines années.

«Ce logiciel prendra en compte toutes les opérations policières. Avant, on allait chercher un logiciel pour l’émission de billets d’infraction, un autre pour la gestion des exhibits et les cartes d’appel. Là, ça prendra en charge toutes les activités. On va s’assurer que tous les logiciels se parlent», explique Ghislain Lachance, directeur adjoint aux services aux citoyens et directeur des travaux publics de la Ville de Trois-Rivières.

Le logiciel permettra d’effectuer certaines activités plus rapidement, puisque le tout sera informatisé. «Les exhibits, la formation, la gestion des incarcérations: tout ça sera facilité, de sorte que le temps disponible pour les policiers sera davantage consacré aux services à la population. Quand un policier remplit un constat d’infraction manuellement, il ne fait pas autre chose sur la route. Avec ce logiciel, on va libérer du temps et optimiser les opérations», précise M. Lachance.

L’implantation du logiciel, fourni par la firme de Québec Emergensys Solutions Inc., est prévue pour 2018-2019.

Un investissement de 4 145 941$ a été approuvé pour acquérir ce nouveau logiciel.

Ce montant inclut aussi les licences avec l’option de remplacement de la console téléphonique, ainsi que la fourniture de services professionnels de support et d’accompagnement reliés à l’évolution de la gestion policière et des technologies qui l’entourent.