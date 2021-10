Pointe-du-Lac: Nicole Morin candidate au poste conseillère municipale

Nicole Morin a lancé sa campagne électorale, ce matin, à Pointe-du-Lac. Mme Morin se présente à titre de conseillère municipale, elle qui a déjà tenté sa chance au Bloc Québécois et au Parti Québécois.

« Je suis une femme d’action et de réalisations, qui aime rencontrer les gens et les écouter afin de bien cerner les enjeux et trouver des solutions réalistes. Depuis quelques semaines, je suis maintenant retraitée et totalement disponible pour travailler à temps plein en tant que conseillère pour répondre aux besoins des résidents de Pointe-du-Lac », a-t-elle lancé.

« De plus, je relate que tout nouveau développement du district devrait respecter ce caractère unique qu’elle définit comme la campagne en ville. Les nouvelles constructions émergent de partout et la disparition des boisés, forêts et milieux humides subissent ce sort à une vitesse qui semble incontrôlable. On doit émettre de nouvelles normes d’aménagement dans ce sens en travaillant avec les développeurs afin qu’ils respectent les défis environnementaux que nous faisons face. »

Évidemment, elle se dit consciente que nous ne pouvons arrêter le développement. « Il faut changer les méthodes de faire d’il y a plus de 50 ans afin de répondre aux enjeux actuels et ne pas laisser aux générations futures un environnement néfaste, mais surtout un environnement sain. C’est évident que tout ça a un coût, soit moins de résidences par pied carré, moins de taxes foncières. Les villes doivent donc trouver d’autres façons pour remplir leur coffre, autre que par la taxe foncière », explique-t-elle.

Mme Morin a également mentionné qu’elle se présente pour « faire une belle différence et protéger Pointe-du-Lac ».

« C’est de plus en plus prouvé que les nouveaux développements doivent se construire comme un village, c’est-à-dire là où les citoyens peuvent faire leurs emplettes, leurs épiceries et pratiquer leurs sports, tout en ayant le choix de se déplacer soit en bicycle, en transport public, en auto ou même à pied », ajoute-t-elle.

« Au lieu de défricher de nouveaux territoires, les promoteurs devraient bâtir des logements là où il y a des espaces libres, des terrains vagues et des bâtiments délaissés et inoccupés, comme dans le centre-ville. Ainsi, nous répondrions à la demande du manque de logements et du même coup, ça aiderait à la revitalisation des quartiers et du moins, ralentirait l’étalement urbain. »

Parmi ses autres priorités, elle entend accroître et valoriser les espaces existants où ils peuvent s’amuser et pratiquer leurs sports. Mme Morin veut aussi créer des terrains pour différents sports extérieurs, ainsi que des parcs à chiens et de nouveaux parcs pour enfants.

Elle veut aussi valoriser les endroits publics du district, dont la Plage à Bozo, le Moulin seigneurial et les parcs, en plus s’assurer que les infrastructures d’aqueducs, d’égouts et d’eau potable soient adéquates pour tous. Finalement, elle entend réduire considérablement les déversements d’eaux usées et faciliter encore plus le transport public et créer plus de pistes cyclables sécuritaires.