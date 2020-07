Pointe-du-Lac aura sa piste cyclable

Une piste cyclable sera finalement aménagée sur la route 138 dans le secteur Pointe-du-Lac. Il ne reste qu’à déterminer quand débuteront les travaux.

Ceux-ci seront réalisés par le ministère des Transports. «Ce qu’il faut savoir, c’est qu’une portion de la route appartient à la Ville et qu’une autre appartient au ministère, explique le conseiller municipal de Pointe-du-Lac, François Bélisle. Sur la portion détenue par la Ville, les travaux ont déjà été faits. Il reste maintenant la portion allant du restaurant Le Grec jusqu’à la sortie d’autoroute.»

À l’automne dernier, des fonctionnaires du ministère des Transports ont rencontré des représentants de la Ville de Trois-Rivières pour leur exposer deux scénarios. «Le premier impliquait de couper des arbres centenaires et des coûts de l’ordre de 10 M$, indique M. Bélisle. On a donc choisi la deuxième option qui consiste à inclure des bandes cyclables des deux côtés de la route. C’est moins de travaux et le ministère paiera la facture.»

Les voies cyclables seront d’une largeur d’environ 1,3 mètre. Le pavage de la route 138 étant à refaire, le ministère profitera de l’occasion pour faire d’une pierre deux coups. Maintenant, reste à savoir quand les travaux seront effectués.

«Le projet est sur la bonne voie, confirme le député Simon Allaire. Le ministère des Transports est à regarder le calendrier. Ce serait possible que ce soit l’été prochain, mais rien n’est encore fixé. Ça se fera, mais on ne peut pas dire quand précisément pour l’instant.»

De son côté, le conseiller municipal de Pointe-du-Lac espère que les travaux seront planifiés pour l’été prochain. «Ça fait longtemps qu’on travaille sur ce dossier. C’est un projet qui me tient à cœur, soutient-il. Les gens m’en parlent beaucoup. C’est très demandé, pas seulement d’un point de vue touristique, mais aussi pour les citoyens, notamment pour que les jeunes puissent aller à l’école en vélo.»

Selon ce dernier, une piste cyclable encouragerait le transport actif. En ce moment, les cyclistes arrivant de l’ouest doivent passer, entre autres, par la rue Sainte-Marguerite.