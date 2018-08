Point culminant de la saison pour Jean-François Dumoulin

Crédit photo : Photo Matthew Manon CSCG

COURSE AUTOMOBILE. Jean-François Dumoulin se dirige vers l’épreuve la plus importante de la saison : le Grand Prix de Trois-Rivières. Après le podium à Toronto, le pilote trifluvien est confiant de réaliser une performance à la hauteur de son talent.

«Trois-Rivières est la course annuelle que j’apprécie le plus, c’est chez nous. Nous sommes sur une bonne lancée comme le démontre le résultat de la course à Toronto. Nous avons peaufinés les réglages de la voiture pour les particularités de la piste au Grand Prix de Trois-Rivières et je veux très bien performer ici ce week-end», mentionne-t-il.

Ce sera un week-end occupé pour Dumoulin Compétition. En plus des voitures des frères Dumoulin, l’écurie prépare celle du pilote français Frédéric Gabillon, dans le cadre de l’échange Canado-Européen.

Actuel meneur au classement des pilotes en série NASCAR Whelen Euro, Frédéric Gabillon sera le coéquipier de Jean-François Dumoulin et prendra les commandes de la voiture #07 Spectra Premium. Frédéric Gabillon est le premier pilote d’origine française à participer à une manche de la série NASCAR Canada.