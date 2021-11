Poésie environnementale au Musée POP

Jusqu’au 9 janvier, le Musée POP propose l’exposition Un environnement poétique dans le hall.

Cette exposition est une initiative du Café Le Bucafin pour promouvoir la poésie, la langue française et la protection de l’environnement. L’exposition, accessible gratuitement, présente à la fois des poèmes et des toiles de Shirine Bessette et Marjolaine Tremblay-Paradis.

La protection de l’environnement est une préoccupation incontournable en 2021 et elle devient source d’inspiration pour les poèmes et les toiles réalisés dans le cadre de cette exposition. Les œuvres sont ainsi accompagnées des textes poétiques de Félix Bélanger, Florence Durand-Fernandes, Magalie Boisvert, Fanie Gagnon, Alex Dorval, Annick Grégoire, Joliane Dufresne, Marjolaine Tremblay-Paradis, Myriame Ezelin, Coralie Gagnon-Voyer.

Cette exposition a été réalisée grâce au soutien financier du ministère de la Culture et des Communications.