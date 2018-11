Plusieurs nouveautés pour le Salon des métiers d’art

Crédit photo : Photo Archives

TROIS-RIVIÈRES. Le Salon des métiers d’art de Trois-Rivières est de retour avec quelques nouveautés dans sa manche dans le cadre de sa 13e édition. Il a notamment pris la décision d’emménager dans la toute nouvelle partie du Centre d’événements et des congrès interactifs (CECI) de Trois-Rivières.

Le Salon des métiers d’art aura lieu du 22 au 25 novembre.

«Cette année, nous allons accueillir 48 artisans, dont 12 nouveaux et 4 de la relève. Nous avons déménagé au nouveau CECI pour offrir de nouveaux services et pour permettre à un plus grand nombre d’artisans de pouvoir exposer. En nouveauté, une section Métiers d’art enfants offrira aux 4 ans et plus des ateliers de fabrication d’animaux et de décorations de Noël à partir d’argile avec l’artiste Madeleine Robillard, ainsi que de la sérigraphie avec Valérie Guimond et des objets décoratifs et utilitaires avec Mylène Samson», explique Sylvie Leblanc, coordonnatrice au Salon des métiers d’art de Trois-Rivières.

«Les tout-petits pourront aussi s’amuser avec des jouets de bois fabriqués par nos artisans, incluant un cheval à bascule gracieuseté d’Alain Boisvert et de la Boutique à bois Le Trusquin.»

La sélection des produits offerts est toujours aussi diversifiée tels que les métaux récupérés, la céramique, la forge, la pierre, le verre, le papier, l’art textile et la joaillerie. Une dizaine d’entrevues en direct avec les artistes auront lieu les vendredi et samedi. Ils reviendront sur leur processus de création et de fabrication.

L’entrée au Salon est à 3$ pour les participants de 14 ans et plus (Gratuit le jeudi soir). Les fans des métiers d’art pourront voter pour leur artiste préféré par voie électronique et courront la chance de gagner l’un des quatre paniers cadeaux culturels d’une valeur de 200$ chacun.

L’ouverture officielle sera fera le 22 novembre, à 18h, avec la porte-parole Fabiola Toupin, elle qui est de retour pour une cinquième année. «C’est votre chance d’être inspiré par une œuvre inspirante. C’est incroyable la sensation que ça nous donne. J’espère continuer d’être une porte-parole aussi inspirante que les artisans le sont», a-t-elle laissé tomber.