Plusieurs Milpat participaient à la Course Esprit-Sain

Crédit photo : Photo via Facebook

La Course Esprit-Sain Jean Coutu de Nicolet avait lieu le week-end dernier et Robert Bellerive s’est distingué au demi-marathon avec un temps d’une heure, 33 minutes et 51 secondes.

Toujours au demi-marathon, Nancy Leduc a réalisé un temps de 2 heures, 3 minutes et 38 secondes.

Cinq Milpat prenaient quant à eux part à la course du 10 kilomètres, soit Jocelyn Lacombe 44 minutes 26 secondes, Denise Massicotte 48;18, Michel Bélanger 57;50, Nicole Légaré 1;07;43 et Lise Papin 1;10;29. (Source: Milpat)