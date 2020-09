Plusieurs millions de dollars pour améliorer les infrastructures d’eau

Par le biais du Fonds pour l’infrastructure municipale d’eau, les gouvernements du Québec et du Canada investissent plusieurs millions de dollars à Trois-Rivières pour améliorer les infrastructures d’eau.

Ces subventions permettront la remise en état du système de lagunage par le remplacement des soufflantes à la station d’épuration des eaux usées du secteur Sainte-Marthe, le remplacement de 2169 mètres de conduites d’eau potable et d’eaux usées, ainsi que le remplacement d’environ 1179 mètres de conduites pour améliorer les aqueducs et les systèmes d’égouts sanitaires et pluviaux, y compris l’installation de nouvelles conduites d’égouts pour la séparation des réseau d’égouts.

Au total, les deux paliers de gouvernement investissent 3 285 621$ chacun dans ces travaux, tandis que la contribution de la Ville de Trois-Rivières s’élève à 1 642 816$.

« Je suis ravi que la région de la Mauricie puisse bénéficier de ces projets d’infrastructure d’eau. Ces travaux constituent un investissement important qui permettra de garantir la pérennité de nos infrastructures municipales tout en créant des emplois et aider les collectivités à se remettre sur pied, avec présentement une situation difficile pour certaines infrastructures à Trois-Rivières qui seront améliorés», souligne François-Philippe Champagne, député de Saint-Maurice – Champlain à la Chambre des communes.

« Je salue cette belle collaboration entre nos deux paliers de gouvernement et le monde municipal. Il faut le souligner, elle sera précieuse pour, la Mauricie. Les citoyens profiteront grandement de l’investissement annoncé, puisqu’ils auront accès à des services d’eau de meilleure qualité et des infrastructures plus sécuritaires. Dans le contexte actuel, il s’agit également d’une bonne nouvelle pour la relance économique de la région», ajoute Jean Boulet, ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la Mauricie. (M.E.B.A.)