Plusieurs médailles pour le Club de tennis de table Ping-O-Max

Le Club de tennis de table Ping-O-Max a présenté la 8e édition de son tournoi annuel, soit «Trois-Rivières Open», ce week-end. Pas moins de 135 pongistes se sont disputé les grands honneurs.

Martin Marcotte a résumé cette édition comme un énorme succès.

«Année après année, nous augmentons notre nombre de participants et, du coup, la qualité du tournoi offert aux participant(e)s s’améliore à chacune des éditions», raconte le grand manitou du Club de tennis de table Ping-O-Max de Trois-Rivières et également à la tête du comité organisateur. «C’est plaisant de voir les gens faire la file à la fin de l’événement pour nous remercier et nous féliciter! Toutes ces fleurs vont à la multitude de bénévoles impliqués.»

Le Club Ping-O-Max de Trois-Rivières était représenté par non moins que 24 joueurs. Jérôme Blanchette (argent), Benjamin Bolduc (bronze), Félix Duchaine (argent), David Duval (or), Alexis Forest (or), ainsi que Nathan Sicard (or) ont tous réussi à se hausser parmi les trois premières marches du podium de leur catégorie.

L’organisation est déjà à planer sur la 9e édition qui aura lieu lors du week-end des 2 et 3 mai 2020. (JC)