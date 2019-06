Plusieurs lauréats chez les Estacades

Lors d’un souper de fin de saison réunissant les joueurs et les parents, la direction des Estacades de Trois-Rivières a remis divers prix et bourses soulignant des hauts faits accomplis en saison.

Le Prix Jean-Pierre Petit, remis au joueur qui a le mieux démontré les trois valeurs de l’équipe (passionné, dévoué, acharné) par son attitude au hockey et à l’école, a été remis Étienne Martin «Étienne est reconnu pour donner un effort soutenu autant à l’école que dans le sport. Malgré plusieurs blessures, sa persévérance a fait de lui un athlète fier de porter le logo des Estacades et lui a valu la reconnaissance de ses coéquipiers et de toute l’organisation.»

Les prix académiques «Bourses Serge Morin», soulignant le travail scolaire des joueurs, ont été remis à Maxime Pellerin (90,4%) pour ce qui est du volet Excellence, et au gardien de but Olivier Leclair dans le volet Amélioration (amélioration de 9 points à la 2e étape).

La Bourse Bell-Horizon (500$), remise à un joueur afin de souligner sa personnalité académique, a été décernée à Jacob Guévin.

Les Estacades ont aussi reconnu deux membres du personnel hockey. Tout d’abord, l’entraîneur-chef Frédéric Lavoie a obtenu sa 150e victoire dans la LHMAAAQ (et à la barre des Estacades) le 4 novembre dernier.

Après quatorze saisons comme thérapeute athlétique de l’équipe, Karine Maltais a elle aussi été reconnue. Elle a décidé de quitter l’organisation pour se consacrer à temps plein aux compétitions de bateaux-dragons avec l’équipe canadienne. (JC)