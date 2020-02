Plusieurs hockeyeurs ont bravé le temps froid

Une quarantaine de participants ont bravé le froid et sorti leurs bâtons de hockey pour prendre part à la quatrième édition de la Classique d’Hiver St-Paul à la patinoire extérieure du parc Lemire. Sous les apparences d’une joute de hockey entre amis bien ordinaire, la Classique d’Hiver revêt un caractère extraordinaire.

Pas moins de 15 usagers polyhandicapés de centres d’activités de jour en déficience intellectuelle et trouble du spectre de l’autisme de Trois-Rivières prenaient part à la joute. Malgré leurs incapacités physiques importantes, c’est avec un grand sourire qu’ils se disputaient la rondelle, démontrant qu’il n’y a aucune limite autre que celles que l’on s’impose.

«Comme intervenants, nous n’imposons aucune limite aux activités que nos usagers veulent faire. Grâce à une équipe dévouée, cette partie de hockey peut avoir lieu et grandit chaque année», a souligné Megam Gagné-Bouchard, éducatrice spécialisée et responsable de la Classique d’Hiver au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie et du Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ).

D’ailleurs, cette année marquait l’agrandissement de l’événement pour accueillir des usagers de l’ensemble des centres d’activités de jour de Trois-Rivières, alors que les premières éditions étaient seulement pour le centre St-Paul. Des étudiants de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) en ergothérapie, kinésiologie et physiothérapie, en plus des membres des «Psycho-Clowns» étaient aussi sur place pour animer la partie.

De nouveaux gilets

La Fondation La Canopée a choisi cette année de supporter à nouveau l’événement en remettant au comité organisateur des gilets de hockey qui arboraient le logo officiel de la Classique D’Hiver St-Paul.

Le comité vise déjà une cinquième édition l’an prochain.