Commission scolaire Chemin-du-Roy

En raison de la tempête hivernale, la Commission scolaire Chemin-du-Roy annonce que les cours sont suspendus pour la journée dans les écoles primaires et secondaires publiques (incluant Three Rivers Academy et Mauricie English Elementary School).

A noter : les services de garde, le Centre d’éducation aux adultes et le CFP Bel-Avenir et Qualitech demeurent ouverts

Écoles privées