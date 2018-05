Plusieurs coureurs attendus dans les rues de Sainte-Anne-de-la-Pérade

SAINTE-ANNE-DE-LA-PÉRADE. La 14e édition du «Rendez-vous péradien – Course Richard Tessier» est de retour. Il se tiendra le samedi 2 juin au terrain des loisirs de la municipalité. De nouveau cette année, les coureurs auront le choix parmi quatre distances, soit le 1 km Club Optimiste, le 2 km Brunet, le 5 km Métro ou encore le 15 km Desjardins.

L’entreprise Courir GTR, reconnue dans le domaine sportif, s’occupera du service de chronométrage à puce qui comptabilisera les inscriptions sur le web.

«Ce sera la 14e édition et on conserve la même formule! Ça demeure un évènement familial et on l’offre gratuitement aux Péradiens de 14 ans et moins. Avec la température, le taux d’inscriptions est désastreux pour le moment. Les gens ne sont pas dans le «mood» et n’ont pas encore recommencé à courir. On avait de la neige encore la semaine dernière et il mouille tout le temps», confie Maryse Bellemare, technicienne en loisirs, vie culturelle et communautaire.

«Nous avons fait une relance auprès des anciens coureurs. On espère que ça se règle très bientôt. Je suis persuadée que nous aurons tout de même nos 150 coureurs, car nous en avions eu 300 par le passé. C’est une belle course et le 15 km est parfait en début de saison, car les coureurs ne sont pas toujours prêts à se lancer dans un demi-marathon.»

Sur place, animation pour les enfants, remise de médailles aux trois meilleurs temps féminin et masculin et repas du midi figurent au menu de l’évènement. De plus, les 100 premiers participants inscrits au 5 km et au 15 km recevront le chandail souvenir de la 14e édition.

La période d’inscriptions en ligne est maintenant ouverte à tarifs réduits et se terminera le 29 mai, à 23h59. Pour vous inscrire, visitez la plate-forme web au http://www.courirgtr.com/courses/course-richard-tessier-2018. Pour toutes informations supplémentaires sur l’événement, consultez la page du «Rendez-vous péradien – Course Richard Tessier» sur le site web municipal au www.sainteannedelaperade.net.