Plusieurs changements chez les Aigles: Gladu rentre au bercail

L’état-major des Aigles de Trois-Rivières a procédé à quelques changements au sein de l’effectif.

Avec les arrivées récentes de Juan Kelly et d’Alberth Martinez, les Aigles ont décidé de libérer le voltigeur québécois Francis Désilets. Ce dernier a très bien fait, lors de son passage avec les Oiseaux en claquant 10 coups sûrs et en produisant 3 points, tout en maintenant une moyenne au bâton de .333. Le directeur général de l’équipe, René Martin, s’est dit heureux des services rendus par Désilets et il sait qu’«il est à un coup de téléphone de revenir nous aider».

Les Aigles ont également libéré le lanceur recrue Colby Morris. Arrivée au début du mois de juin, le jeune artilleur californien a récolté deux victoires, mais il a présenté une moyenne de points mérités de 5,40 en 11 manches et 2/3 passées sur le monticule.

Trois-Rivières a aussi annoncé le retour au bercail du Trifluvien Raphaël Gladu. Après un très bon début de saison en Mauricie, Gladu avait reçu un appel qu’il n’avait pas pu refuser via l’organisation des Mets de New York. Toutefois, après huit matchs avec les Mets de St-Lucie, il a décidé de mettre un terme à son aventure dans le baseball affilié. (JC)