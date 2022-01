Plusieurs centaines de participants à la Journée portes ouvertes de l’UQTR

La Journée portes ouvertes virtuelle de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), tenue le 29 janvier, a attiré des centaines de visiteurs et a permis d’enregistrer 434 inscriptions sur la plateforme utilisée pour l’événement.

Au total, plus de 1000 personnes ont pris part à l’une ou l’autre des activités conçues pour mieux faire connaître l’UQTR et ce qu’elle peut offrir. Plusieurs futurs étudiants et bon nombre de parents se sont connectés à l’activité.

Ils ont pu obtenir des renseignements au sujet des programmes d’études, des services universitaires, des échanges internationaux ainsi que des activités culturelles et sociales. Une cinquantaine de kiosques d’information étaient animés par quelque 200 intervenants (professeurs, membres du personnel, ambassadeurs étudiants, etc.).

Les futurs étudiants ont aussi eu l’occasion de participer aux visites guidées virtuelles des principales installations du campus, telles que les pavillons.

L’UQTR accueille près de 15 000 étudiants répartis dans quelque 350 programmes, aux trois cycles d’études dans ses différents campus.