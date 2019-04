Plusieurs bénévoles sont récompensés, dont Gérard Surprenant

L’Unité régionale de loisir et de sport de la Mauricie (URLSM) a dévoilé le nom du lauréat du «Prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin» édition 2019. De plus, l’URLSM a procédé à la remise de 11 certificats de reconnaissance à des bénévoles de la région.

C’est Gérard Surprenant qui s’est mérité la palme. Depuis 15 ans, M. Surprenant est engagé auprès du conseil d’administration de la Fédération des guides du diocèse de Trois-Rivières. Il s’est toujours impliqué, particulièrement dans tout ce qui regarde le financement du Camp du Lac Vert qui est l’œuvre principale du mouvement guide.

En effet, il travaille à l’organisation du camp d’été gratuit d’une semaine pour 12 jeunes migrants intégrés avec des jeunes d’ici en faisant de la recherche de partenariat en vue de financement pour l’accueil de jeunes de famille à faibles revenus, en plus de rechercher un président pour la campagne annuelle de financement.

La ténacité de M. Surprenant permet au Camp du Lac Vert d’obtenir du financement pour accueillir les jeunes. Au cours de la dernière année, il s’est impliqué plus de huit mois pour cette cause qui lui tient à cœur. La vocation du camp s’est modifiée au cours des années pour accueillir plusieurs clientèles à un coût minime.

Certificats de reconnaissance / Bénévole