Plusieurs athlètes se couvrent d’un Ruban d’Or

HONNEURS. Pas moins de 26 athlètes de la Mauricie ont été récompensés d’un Ruban d’Or pour avoir atteint leurs objectifs lors de la 53e Finale des Jeux du Québec. Accompagnés de leurs parents, amis et entraîneurs, les athlètes méritants se sont vu remettre une épinglette et un certificat.

Les équipes de tennis et de tir à l’arc étaient aussi présentes afin de souligner leur bannière de l’esprit sportif remise par SPORTSQUÉBEC durant la Finale.

En Athlétisme, Alex Pelletier, Jade Custeau, Morgane Drouin, Rosalie Boisclair, Samuel Bouliane, et Tryscia Pinsonneault se sont mérités un Ruban d’Or. Du côté du Basketball féminin, Anaïs Bellavance, Annabelle Ferron, Ariane Mitchelson, Aurélie Guillot, Corinne Grenier, Èlèni Tsaousis, Laurie Girard, Meg-Ann Paillé, Rosalie Grand-Maison, Sara Guilbert, Sara-Maude Harvey et Silosina Nekingame sont les heureuses élues.

Les autres récipiendaires de la soirée sont Guillaume Chartier et Mathis Hamel, en cyclisme, Élodie Mercure, Marie-Hélène Lamoyne et Mathilde Ouellet du côté de la natation, Rose Thibault et Vincent Dubé en tir à l’arc et Léa Gobeil dans la discipline Triathlon.

Esprit sportif

La deuxième partie de la soirée était consacrée à la reconnaissance de l’esprit sportif d’un athlète par discipline. Késy Gélinas (Athlétisme/Saint-Élie-de-Caxton), Nicholas Sabourin (Baseball/Saint-Léon-le-Grand), Annabelle Ferron (Basketball/Shawinigan), Guillaume Chartier (Cyclisme/Trois-Rivières), Zacharie Latour (Golf/Trois-Rivières), Sarah Fortier (Natation/Trois-Rivières), Juliette Mongrain (Natation en eau libre/Trois-Rivières), Yasmine Biskri (Soccer/Trois-Rivières), Xavier Lida (Soccer/Trois-Rivières), Megan Veillette (Tennis/Shawinigan), Camille Corriveau (Tir à l’arc/Trois-Rivières), Jade Gobeil (Triathlon/Trois-Rivières) et Loïck Genest (Volleyball/Trois-Rivières) ont été élus.

Parmi ces athlètes, l’URLSM en a sélectionné trois afin qu’ils deviennent ambassadeurs de l’esprit sportif de la Mauricie, soit Megan Veillette, Annabelle Ferron et Guillaume Chartier. Ils auront l’honneur de participer à une vidéo promotionnelle sur l’esprit sportif. (JC)

Megan Veillette – Tennis

Cette athlète a commencé à pratiquer son sport seulement trois semaines avant le début de la 53e Finale des Jeux du Québec dans le seul but de permettre à la Mauricie d’être présente en tennis et pour son amour pour les Jeux. Ayant déjà participé au JDQ en BMX, cette athlète a eu envie de revivre l’expérience, même si c’était dans un sport qu’elle ne maîtrisait pas à la base. Elle a fait preuve d’un grand respect avec ses adversaires malgré le fait qu’ils étaient beaucoup plus fort qu’elle. Elle est restée positive et persévérante tout en restant compétitive malgré tout. Son énergie fut remarquée et appréciée par le reste de l’équipe. Megan était toujours prête à encourager ses coéquipiers et ses adversaires!

Annabelle Ferron – Basketball féminin

Annabelle est une athlète positive et rassembleuse. Toujours attentive et concentrée sur le jeu, elle respecte les décisions des officiels. Elle pousse son équipe à rester positive et à persévérer jusqu’à la fin, l’abandon n’est pas une option! Elle encourage son équipe et essaie de motiver les filles dans les moments plus difficiles. Elle s’assure que son équipe reste unie, peu importe la situation. S’assurer que 12 filles restent sur la même page est un défi majeur qu’elle remplit à merveille!

Guillaume Chartier – Cyclisme

Guillaume pratique un sport individuel où ses coéquipiers de la Mauricie sont aussi ses adversaires. Il ne se compare pas aux autres membres de son équipe, il reste toujours fier de lui et de ce qu’il a accompli. Il ne s’est jamais plaint sur les règlements et il prend le temps de féliciter la performance des autres athlètes. Cet athlète a su se démarquer du reste de son équipe en rapport à sa gentillesse et son respect dans un sport aussi individuel que le cyclisme sur route.