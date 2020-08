Plusieurs appels non urgents au 9-1-1

Encore trop souvent, des citoyens composent le 9-1-1 pour des sujets qui ne constituent pas des urgences, déplore la Direction de la police de Trois-Rivières.

Chaque année, la police doit rappeler que le 9-1-1 ne doit être utilisé que pour signaler une urgence pour la vie ou la sécurité du public. Pourtant, il n’est pas rare que les préposés se dont demander le moment de la cueillette des ordures, signaler une panne d’électricité et demander le moment auquel le courant reviendra, aviser de la présence de ratons laveurs dans la cour ou encore de nids de poule sur la chaussée.

«Ce n’est pas nouveau. Ça arrive chaque année que le 9-1-1 soit utilisé pour des appels non urgents. Quand ça arrive et que le préposé est déjà au téléphone, il n’a pas le choix de mettre l’appel en attente et de répondre au nouvel appel, selon la priorité d’urgence. Ça peut avoir un impact si le préposé est déjà en ligne avec une personne concernant une urgence et qu’il doit mettre cet appel en attente. Ça peut venir retarder un déplacement ou une intervention sur une situation réellement urgente», souligne Luc Mongrain, porte-parole de la Police de Trois-Rivières.

D’ailleurs, il rappelle que les policiers peuvent donner un constat d’infraction à une personne qui utilise le 9-1-1 pour des appels non urgents à répétition.

On se souviendra aussi que la période de confinement a entraîné une augmentation des appels au 9-1-1, principalement pour signaler des rassemblements ou s’informer de certaines mesures sanitaires.

Pour tout signalement en lien avec les nids de poules, une problématique de circulation, des lumières ou feux de circulation défectueux, il faut plutôt composer le 3-1-1. Les autres demandes d’informations non urgentes en lien avec la police peuvent être faites en appelant la ligne administrative de la Direction de la police de Trois-Rivières au 819 691-2929.