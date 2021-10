Plusieurs activités d’Halloween au menu

En plus de la traditionnelle récolte du 31 octobre au soir, la population trifluvienne aura plusieurs façons de fêter l’Halloween cette année. En effet, les samedis 23 et 30 octobre, ainsi que le dimanche 24 octobre, offriront diverses activités.

En partenariat avec la Ville de Trois-Rivières, des festivités d’Halloween gratuites et extérieures seront présentées par des organismes communautaires un peu partout sur le territoire. Il s’agit d’activités pour toute la famille et les places seront limitées en raison des mesures sanitaires.

Il y aura un Parcours hanté des Estacades, soit le Circus Minus, en direct du Centre communautaire des Ormeaux, le samedi 23 octobre, de 11h à 20h.

De plus, la Fête d’Halloween de la Madeleine se tiendra au Centre communautaire Jean-Noël Trudel, le samedi 23 octobre, de 10h à 14h.

Aussi offert à la population, le Parcours hanté du Carmel aura lieu au parc-école Roland-Thibeault, le dimanche 24 octobre, de 13h à 17h. Outre le parcours hanté, il y aura du minigolf et un jeu-questionnaire.

Puis comme quatrième offre d’activités, on retrouve le Parcours d’Halloween de Chavigny, en direct du parc Laviolette, le samedi 30 octobre, de 15h à 21h. Outre le parcours hanté, vous retrouverez notamment un labyrinthe.

La réservation en ligne est obligatoire pour chacune des fêtes via le https://www.v3r.net/activites-et-loisirs/calendrier-des-activites

Ailleurs, toujours l’occasion de l’Halloween, le Musée des Ursulines propose aux familles une activité extérieure ludique et un bricolage amusant en compagnie de drôles de sorcières, les 30 et 31 octobre, au coût de 20$ par famille (2 adultes et 3 enfants) ou de 5$ par personne.

Un groupe de sorcières en cavale s’est arrêté dans la cour du monastère et y a concocté une potion magique… mais ça a mal tourné! Les enfants aideront les sorcières à résoudre leur problème. Enfin, ils bricoleront un fantôme. En guise de récompense, les enfants repartent avec un sac de bonbons.

Des départs sont prévus toutes les heures entre 9h et 12h et de 13h à 15h. L’activité dure environ 50 minutes et s’adresse aux enfants de 3 à 6 ans. L’inscription est obligatoire en appelant au 819-375-7922. En cas de faible pluie, l’activité est maintenue avec parapluie ou habit de pluie.