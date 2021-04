Plus du tiers de la population aura reçu une première dose de vaccin dans la région cette semaine

Avec plus de 171 107 personnes ayant reçu une première dose de vaccin, la vaccination dans la région atteint maintenant 32,7% de la population vaccinée. Une étape significative sera franchie dans les prochains jours, alors que plus du tiers de la population de la région aura reçu une première dose du vaccin.

Le week-end dernier nous aura permis de nous approcher de cet objectif avec plus de 14 500 personnes vaccinées vendredi, samedi et dimanche. Parmi ces personnes vaccinées, 3210 ont été vaccinées avec le vaccin d’AstraZeneca dans les sites de Trois-Rivières, Drummondville, Victoriaville, Louiseville, Saint-Tite et La Tuque au cours de ces trois jours. Cela signifie que 6 800 personnes de 45 à 79 ans ont pu être vaccinées avec AstraZeneca la semaine dernière.

Il reste moins de 190 doses de ce vaccin disponibles actuellement. Celle-ci seront offertes au cours de la semaine dans le portail Clic Santé.

Début de la prise de rendez-vous pour un nouveau groupe

Le 28 avril, un nouveau groupe sera également invité à prendre rendez-vous pour leur vaccination en utilisant le portail Clic Santé. Il s’agit des personnes présentant une incapacité motrice, intellectuelle, de la parole ou du langage, visuelle, auditive ou associée à d’autres sens, ou encore, liée à un trouble du spectre de l’autisme.

Une personne proche aidante par personne faisant partie de cette clientèle pourra également prendre rendez-vous en même temps. D’ailleurs, 45 710 plages de rendez-vous sont disponibles en ce moment.

Rappelons que ce sont actuellement les groupes suivants qui peuvent prendre rendez-vous en utilisant le portail Clic Santé :