Plus d’hommes que de femmes en emploi sur la Rive-Sud

ANALYSE. Selon vous, les hommes sont-ils encore plus nombreux que les femmes à occuper un emploi sur la Rive-Sud? Il semblerait que oui. Du moins, c’est ce que révèlent les données les plus récentes qui sont disponibles à la direction régionale d’Emploi Québec.

Selon les données colligées par Le Courrier Sud, ils occuperaient en effet 65% des 18 690 emplois disponibles dans les MRC de Bécancour et de Nicolet-Yamaska. Une proportion qui serait encore plus élevée dans la MRC de Bécancour, alors qu’elle frôlerait les 70% à la faveur des travailleurs. Dans la MRC de Nicolet-Yamaska, l’écart serait un peu moindre, mais les travailleurs demeureraient tout de même majoritaires avec un taux 60%.

On compterait en effet 6090 emplois occupés par des hommes dans la MRC de Bécancour, contre 2650 pour les femmes. Dans la MRC de Nicolet-Yamaska, il y aurait 5970 hommes et 3990 femmes en emploi.

Les hommes dominent largement la colonne dans les secteurs d’activité primaires, secondaires et de service public. En contrepartie, les femmes sont plus nombreuses dans le domaine du service à la consommation, alors que les deux sexes arrivent pratiquement nez à nez dans le secteur du service à la production.

Il y aurait également plus d’hommes qui occuperaient une position d’autorité sur la Rive-Sud. En effet, 73% des postes de gestionnaires seraient occupés par des patrons. C’est-à-dire 705 hommes contre 210 femmes dans la MRC de Bécancour et 1175 hommes contre 480 femmes dans Nicolet-Yamaska.

Chez les professionnels, les femmes seraient en plus grand nombre avec un taux avoisinant les 57% des 2515 postes du genre sur la Rive-Sud. Si les deux sexes étaient pratiquement nez à nez dans la MRC de Bécancour, les 925 professionnelles représenteraient pratiquement le double de leurs collègues masculins dans Nicolet-Yamaska.

Il y aurait également un écart significatif dans les postes techniques entre les hommes et les femmes dans la MRC de Bécancour, alors qu’on compterait 65% de techniciens. Un taux d’emploi similaire serait aussi occupé par les hommes dans les niveaux de compétence intermédiaire. Tandis qu’il n’y aurait pas d’écart significatif dans ces niveaux de compétence dans Nicolet-Yamaska.

On observerait également quelques écarts notables dans certains secteurs d’activité entre les travailleurs et les travailleuses sur la Rive-Sud.

Les hommes seraient grandement majoritaires dans des secteurs tels que l’agriculture, la foresterie, la pêche et la chasse (68% des 2235 emplois), dans la construction (90% des 870 emplois) et dans la fabrication (90% des 3600 emplois).

Les femmes seraient quant à elle en plus grand nombre dans certains domaines, dont le service à l’enseignement (73% des 1420 postes), les soins de santé et l’assistance sociale (86% des 1730 postes), dans les arts, spectacles et loisirs (75% des 100 postes), ainsi que dans l’hébergement et la restauration (77% des 920 postes).

Ces données sont tirées de l’Atlas Emploi Centre-du-Québec, une grande analyse du marché de l’emploi qui avait été publiée à l’automne 2015. Celle-ci est basée sur les données d’emploi selon le lieu de travail de Statistique Canada provenant de l’Enquête nationale auprès des ménages de 2011. Il s’agit des données les plus à jour disponibles.