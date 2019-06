Plus de verdure sur le campus de l’UQTR

À compter de lundi, des travaux de réaménagement de l’espace gazonné situé entre le pavillon de la Vie étudiante et le pavillon Pierre-Boucher permettront de planter 162 nouveaux arbres et arbustes, ainsi que 820 plantes vivaces et graminées afin d’embellir et revitaliser ce lieu de rassemblement.

Pour la réalisation des travaux évalués à 650 000$, qui devraient se conclure à la fin septembre, certains arbres malades ou qui constituent un risque de bris pour des infrastructures devront être coupés.

La direction de l’UQTR précise que le souci premier durant les travaux est de préserver les arbres en bonne santé, remplacer ceux qui devront être coupés et valoriser cet espace vert situé au cœur du campus.

De nouveaux lampadaires, du mobilier urbain, du pavage et un système permanent d’électricité en vue d’accueillir de grands événements font également partie des améliorations qui seront apportées à cet endroit.

Les travaux toucheront aussi les vestiges de la terrasse de l’ancien bar l’Utrek, autrefois situé au pavillon Suzor-Côté, dont la réfection devait être réalisée pour des raisons de sécurité.