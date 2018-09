Plus de liberté aux régions et meilleur soutien aux agriculteurs

Crédit photo : Pier-Olivier Gagnon

ÉLECTIONS. La candidate péquiste dans Maskinongé, Nicole Morin, entend s’attaquer à la décentralisation des pouvoirs si elle est élue le 1er octobre.

La candidate du Parti Québécois a vivement critiqué les décisions du gouvernement libéral, notamment en ce qui a trait à l’abolition des agences de santé et de services sociaux, à l’élimination des bureaux régionaux du ministère de l’Éducation, à la fermeture de bureaux du ministère de l’Immigration et finalement à l’abolition des centres locaux de développement (CLD).

«La centralisation des pouvoirs et l’approche de confrontation autoritaire incarnées, entre autres, par Gaétan Barrette sont d’excellents exemples. Même la CAQ veut poursuivre dans le même sens en abolissant les commissions scolaires», déplore Mme Morin.

Au lendemain des élections, si le Parti Québécois est porté au pouvoir, la candidate dans Maskinongé affirme que sa formation politique mettra fin rapidement à tout projet de centralisation.

«Notre réalité est différente de celle de Montréal ou de Québec. Chaque région a des besoins et des enjeux spécifiques. On veut laisser le soin aux régions de définir leurs mécanismes de concertation et de décision. Il faut aussi lui permettre de contrôler la totalité des fonds de développement économique. C’est pourquoi je vais réunir autour d’une même table tous les acteurs socioéconomiques du comté, si je suis élue, pour définir avec eux la structure qu’ils désirent mettre en place et son mode de fonctionnement pour qu’ensemble nous prenions les bonnes décisions» confie-t-elle.

Dans le même ordre d’idées, le Parti Québécois s’engage à régionaliser les directions de trois ministères, soit l’Énergie et les Ressources naturelles (MERN), la Forêt, la Faune et les Parcs (MFFP) ainsi que l’Agriculture, les Pêcheries et l’Alimentation (MAPAQ).

À cet égard, Nicole Morin a déjà manifesté son intérêt au chef de son parti, Jean-François Lisée, d’accueillir dans le comté de Maskinongé le bureau de la direction du MAPAQ.

L’agriculture au cœur des priorités

Pour Nicole Morin, l’agriculture revêt une importance capitale dans l’économie du comté de Maskinongé. Son maintien, son développement et sa diversification constituent des enjeux majeurs. La montée fulgurante des prix des terres agricoles compromet la relève et représente un défi local. En ce sens, le Parti Québécois propose des solutions.

«On veut mettre un frein aux spéculateurs qui s’accaparent des terres sans les exploiter. Ça empêche la relève d’acheter ces terres et de les cultiver. C’est pourquoi le PQ propose de limiter l’achat des terres agricoles par des fonds d’investissement à 100 hectares par an avec une loi. On s’engage à faciliter l’accès rapide à un financement abordable par diverses mesures telles que, la préautorisation d’un financement par la Financière agricole et l’allégement du fardeau fiscal des agriculteurs par le déplafonnement du programme de crédit de taxe foncière agricole», mentionne la candidate péquiste.

Elle entend également, comme son parti, protéger la gestion de l’offre. «Nous exigerons du gouvernement fédéral une compensation pleine et entière si jamais celui-ci devait se plier aux exigences américaines dans la négociation de l’ALÉNA», précise-t-elle.

Enfin, le PQ entend encourager la culture biologique et l’achat local. «Notre parti souhaite maintenir et développer les fermes à dimension humaine. Nous souhaitons affirmer la politique de souveraineté alimentaire en nous assurant que nos aliments produits ici représentent plus de 50 % de l’approvisionnement de nos institutions».