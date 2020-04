Plus de détails sur l’élargissement des services essentiels

Tel qu’annoncé par le premier ministre du Québec lors de son point de presse du 13 avril, les travailleurs du domaine de la construction résidentielle pourront retourner sur les chantiers le 20 avril.

Il s’agit d’un retour pour permettre la livraison d’unités résidentielles prévues au 31 juillet 2020.

À partir du 15 avril, en ce qui les concerne, les garages et ateliers de mécaniques, le secteur de l’aménagement paysager, les pépinières et les centres jardins et les mines rouvriront également leurs portes.