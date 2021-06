Plus de 9 M$ accordés à quatre entreprises de la Mauricie

Le gouvernement du Québec et Investissement Québec ont octroyé des aides financières totalisant 9 297 201$ à quatre entreprises de la Mauricie, soit Le Groupe SoluCan (Trois-Rivières), Le Grec Manufacture (Trois-Rivières), Les Machineries Pronovost (Saint-Tite) et Tri-Dim Hardy (Trois-Rivières). Ces aides financières soutiendront la réalisation de projets qui représentent des investissements de plus de 17,5 M$ et qui permettront la création de 68 emplois de qualité dans la région.

Le Groupe Solucan obtient 1 442 501$ pour ses investissements de 3 480 920$, le Grec Manufacture 2 212 500$ (investissements de 4 830 000$), les Machineries Pronovost 4 M$ (investissements de 5 754 000$) et Tri-Dim Hardy 1 642 000$ (investissements de 3,5 M$). D’ailleurs, 50 des 68 nouveaux emplois prévus seront créés chez Tri-Dim Hardy.

« Le dynamisme des PME est l’une des clés de la relance économique du Québec. Aujourd’hui, nous sommes entourés d’entrepreneurs qui ont bien saisi l’importance de moderniser leurs installations pour être encore plus compétitifs. Nous avons promis d’être là pour appuyer nos entreprises dans leurs projets d’investissement, et je suis très fière que ces PME de la Mauricie en tirent pleinement profit », a témoigné Lucie Lecours, ministre déléguée à l’Économie.

« Lorsque des entreprises misent sur l’innovation et l’augmentation de leur productivité pour assurer leur essor et leur compétitivité, nous ne pouvons qu’être au rendez-vous », a pour sa part confié Guy LeBlanc, président-directeur général d’Investissement Québec.

La ministre déléguée à l’Économie était accompagnée du ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, Jean Boulet, de la députée de Champlain et présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel, de la représentante du député de Maskinongé et adjoint parlementaire de la ministre responsable de l’Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor, Simon Allaire, et de la députée de Laviolette–Saint-Maurice, Marie-Louise Tardif.

« Avec le programme ESSOR et le Fonds de diversification économique du Centre-du-Québec et de la Mauricie, notre gouvernement met à la disposition des entrepreneurs des outils efficaces pour qu’ils puissent concrétiser leurs rêves et transformer leurs idées en de véritables réussites. Ces quatre PME créatives et audacieuses fournissent un apport considérable à l’économie de la Mauricie et je me réjouis que de tels succès manufacturiers se réalisent chez nous », a lancé M. Boulet.

Madame LeBel s’est elle aussi réjoui des annonces de ce matin, notamment celle concernant le secteur Champlain. « Nous avons la chance d’avoir à Saint-Tite une entreprise florissante qui fabrique des produits de qualité reconnus à travers le pays. Je suis donc enchantée que notre gouvernement investisse dans l’entreprise Les Machineries Pronovost afin qu’elle puisse réaliser un agrandissement majeur, acquérir des équipements innovants et procéder à l’informatisation de plusieurs activités. C’est un privilège d’annoncer l’attribution de cette aide financière de 4M$ de dollars, qui bénéficiera grandement à l’économie de la MRC de Mékinac. »