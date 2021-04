Plus de 84 700$ amassés au Défi ski Leucan

Le Défi ski Leucan 2021, tenu à Vallée du Parc du 13 au 21 mars dernier, a permis d’amasser un moment total de 84 707$ pour les enfants atteints de cancer de la région.

On sait que cette année, Leucan a revu la formule du défi afin de maintenir l’événement en contexte de pandémie. Au cours des neuf journées du défi, les participants ont effectué quatre heures de ski ou de planche à neige à Vallée du Parc, ou quatre heures d’un autre sport d’hiver. Chaque équipe participante avait comme objectif d’amasser un minimum de 500$ pour Leucan.

Les dons amassés permettent à Leucan de soutenir les enfants atteints de cancer et leur famille, en leur offrant des services distinctifs et adaptés. Leucan investit également près d’un million de dollars par année en recherche clinique, afin d’améliorer les chances de guérison et la qualité de vie des enfants qui reçoivent un diagnostic de cancer.

Dans la région, David Bélanger, directeur général de la Caisse Desjardins de Trois-Rivières, a poursuivi son engagement auprès de Leucan pour une quatrième année en partageant la présidence d’honneur avec sa fille Clara.

«Je souhaite féliciter tous les participants pour leur implication et leur immense générosité envers cette cause qui nous touche beaucoup. Améliorer la qualité de vie des familles touchées par le cancer est une mission qui me tient à coeur et je suis fier que ma famille et mes collègues Desjardins y contribuent également. L’objectif de bouger pour une bonne cause a été largement atteint cette année», a mentionné le président d’honneur David Bélanger.

«Un de mes collègues a perdu sa petite fille de sept ans en 2020. Ce fut un moment terrible pour toute la famille. Les enfants ne devraient pas être malades et Leucan accomplit sa mission d’aider les familles d’enfants atteints de cancer à merveille. C’est pourquoi nous avons accepté d’accompagner Fenplast à titre de coprésentateur du Défi ski Leucan», explique Robert Bastien, vice-président, Services aux Entreprises chez Desjardins et coprésentateur du Défi ski Leucan.

Le dimanche 28 mars à 17h, les participants, donateurs et sympathisants ont pu participer à l’événement virtuel de clôture du Défi ski Leucan: L’Après-ski. Félix Séguin a animé l’événement sur la page Facebook du Défi ski Leucan et a annoncé que 448 000$ ont été amassés à travers le Québec.

«Je suis toujours ému et touché par les enfants et familles qui me témoignent des bienfaits que leur apporte Leucan. Je suis fier de voir que nous sommes plus de 700 participants à nous être mobilisés pour les aider à remonter la pente», explique Jean Marchand, président de Fenplast et coprésentateur de l’événement.

Leucan Mauricie-et-Centre-du-Québec souhaite également souligner la générosité de Katherine Levac et Félix Séguin, co-porte-parole provinciaux, de Pascal Guité, ambassadeur du Défi dans la région, ainsi que la famille Flageolle, famille porte-parole de l’édition 2021.