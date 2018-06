Plus de 827 M$ pour l’industrie des produits forestiers

Crédit photo : Audrey Leblanc

ÉCONOMIE. Le gouvernement du Québec prévoit investir de plus de 827 M$ sur cinq ans dans l’industrie des produits forestiers.

Ces investissements s’inscrivent dans la Stratégie de développement de l’industrie québécoise des produits forestiers 2018-2023. Celle-ci comprend 43 mesures pour faire du Québec un chef de file mondial dans le domaine.

Le gouvernement entend notamment soutenir les projets innovants, appuyer la recherche, contribuer à la modernisation et à l’amélioration des équipements et des procédés, accélérer le traitement des autorisations pour démarrer les projets industriels, développer de nouveaux marchés et faciliter l’accès à l’exportation.

«C’est une reconversion industrielle qu’on a à faire, indique le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, Luc Blanchette. C’est de l’innovation et de l’adaptation parce qu’on fait face à des changements climatiques. C’est un secteur en plein développement. L’innovation n’a pas de limite.»

Le secteur forestier québécois, c’est :