Plus de 80 000 livres usagés à la Bibliovente

C’est ce samedi 11 mai que se tiendra la 21e édition de la Bibliovente.

De 8h30 à 16h, les bibliothèques publiques de la région et le Réseau BIBLIO du Centre-du-Québec, de Lanaudière et de la Mauricie offriront plus de 80 000 livres usagés (romans, documentaires, ouvrages de références, etc.) en vente au coût de 3$ le kilogramme.

Quant aux bandes dessinées, DVD, jeux de société et périodiques, ils seront vendus à l’unité.

Ces documents proviennent de l’élagage réalisé dans les bibliothèques et des dons reçus du public.

Par ailleurs, le 9 mai de 10h à 17h, la population est invitée à venir porter ses dons à la Bâtisse industrielle. Les livres en bon état, tels que les romans, documentaires, encyclopédies et livres pour enfants seront acceptés.

Les profits servent à acheter de nouveaux documents, à développer des services et à promouvoir le livre et les bibliothèques.