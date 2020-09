Plus de 775 000$ en subvention remis par la Fondation communautaire du Saint-Maurice

Grâce à son Fonds d’urgence pour l’appui communautaire, visant à soutenir les organismes dans l’adaptation de leurs services de première ligne pendant la pandémie de COVID-19, la Fondation communautaire du Saint-Maurice a approuvé plus de 50 projets déposés par les organismes de la Mauricie et du Centre-du-Québec depuis le 19 mai.

L’organisation a ainsi remis plus de 775 000$ en subventions.

À Trois-Rivières, COMSEP, Le Bon citoyen, la Maison Grandi-Ose, Ébyon, Moissonneur Solidaire/Moisson Mauricie-Centre-du-Québec, le Centre de pédiatrie sociale, la Maison des grands-parents, les Maisons de la famille Trois-Rivières et du Rivage, ainsi que Grands Frères Grandes Sœurs ont été soutenus par le Fonds d’urgence pour l’appui communautaire.

La Fondation communautaire du Saint-Maurice est une fondation publique, qui constitue et gère des fonds, avec des principes élevés de morale, de justice et de gouvernance à l’appui d’organismes locaux et régionaux en supportant un large éventail d’activités. Elle gère maintenant plus de 100 fonds philanthropiques en santé, en éducation, en environnement, en lutte à la pauvreté et à l’exclusion.