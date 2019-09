Plus de 65 M$ pour rénover les écoles de la Mauricie

Dans le cadre du discours sur le budget 2019-2020, le gouvernement du Québec a annoncé des enveloppes aux commissions scolaires pour le maintien des bâtiments scolaires. Dans la région, les Commissions scolaires du Chemin-du-Roy et de l’Énergie se partagent un total de 65 285 725$ sur trois ans.

La Commission scolaire du Chemin-du-Roy recevra 39 314 720$, tandis que la Commission scolaire de l’Énergie se verra octroyer 25 971 005$. Pour la Mauricie, il s’agit d’une augmentation de 263,2% par rapport à l’année précédente.

Cette augmentation du budget destiné au maintien des bâtiments scolaires réjouit la Commission scolaire du Chemin-du-Roy.

«Le fait que cette somme soit répartie sur trois ans est bienvenu puisque ça permet d’avoir une meilleure planification des travaux à effectuer sur notre parc immobilier scolaire. Pour l’an 1, on vise la réalisation de 50 projets pour un coût de 16 millions $», détaille Anne-Marie Bellerose, responsable des communications à la Commission scolaire du Chemin-du-Roy.

Au cours des dernières années, la Commission scolaire a fait plusieurs travaux d’entretien, notamment ce qui concerne les toitures et les fenêtres, par exemple.

«Là, on pense plutôt à un peu de fini intérieur, à des rénovations d’escaliers, mais aussi à améliorer le confort des élèves et des professeurs, entre autres en apportant des améliorations à la ventilation et au chauffage dans des établissements à travers notre territoire», précise Mme Bellerose.

La Commission scolaire déposera ses projets au ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur dans les prochains jours.

«Toutes les études le prouvent, les milieux de vie dans lesquels évoluent nos élèves ont une incidence directe sur leur motivation scolaire, sur la qualité de leurs apprentissages et sur leur réussite. Tout gouvernement qui fait de l’éducation une vraie priorité devrait avoir à cœur le maintien des écoles en bon état. C’est notre cas», a souligné le ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, Jean-François Roberge, par voie de communiqué.

Des bâtiments en bon état

Contrairement à d’autres commissions scolaires du Québec, les écoles primaires et secondaires, ainsi que les centres de formation professionnelle de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy sont généralement en bon état.

Présentement, 90% des bâtiments ont la cote «satisfaisante» ou plus.