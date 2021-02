Plus de 600 000$ pour des initiatives en culture

Une aide financière de 610 355$ est accordée à la Ville de Trois-Rivières par le gouvernement du Québec dans le cadre de l’entente de développement culturel qui sera d’une durée de trois ans.

«La culture a une place importante dans le coeur des Trifluviens et des Trifluviennes. Grâce à ce montant, la Ville de Trois-Rivières pourra poursuivre son développement culturel. Plus que jamais, ces sommes déployées dans le domaine culturel seront cruciales pour que ce secteur clé de notre économie puisse se relever après la pandémie. En tant que ministre responsable de la Mauricie, je me réjouis aussi que la région bénéficie au total d’une aide de 1 485 852 $ pour ces ententes de développement culturel», souligne Jean Boulet, ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité et député de Trois-Rivières.

Les ententes de développement culturel participent concrètement à l’enrichissement et à la vitalité culturelle des régions. Elles s’adaptent aux besoins cernés par les villes et les MRC et font en sorte que les citoyens aient accès à des oeuvres et à des activités culturelles en phase avec leur réalité.

Cette aide financière du gouvernement du Québec s’ajoute aux mesures mises en place pour préserver l’écosystème culturel dans le contexte de la pandémie de COVID-19. En soutenant la réalisation d’activités dans le respect des règles sanitaires en vigueur, ce montant assurera une reprise plus rapide des activités culturelles lorsque la situation le permettra.