Plus de 500 résidences pour aînés infectées au Québec

En ce 1er avril, le premier ministre québécois a fait part de sa grande inquiétude sur la situation des aînés lors de son point de presse. On compte maintenant 519 résidences de personnes âgées où l’on y retrouve un ou des cas de la COVID-19.

«C’est particulièrement important de protéger nos aînés. Ce sont eux qui sont les plus vulnérables. Quand on vous dit de ne pas faire de visites dans les résidences de personnes âgées, c’est sérieux. C’est une question de vie ou de mort», déclare François Legault. «Il faut minimiser le nombre de personnes âgées qui sont en contact avec les ainés», ajoute la ministre de la Santé et des Services sociaux Danielle McCann.

Concernant la disponibilité de l’équipement médical de protection pour les employés du domaine de la santé comme les masques, le premier ministre a indiqué que des nouveaux stocks étaient arrivés. «On en a pour une semaine», précise-t-il.

Par ailleurs, François Legault a ajouté que les salaires des préposés aux bénéficiaires allaient être augmentés.

À la demande de plusieurs, le gouvernement fournira un scénario «le plus probable» du sommet de la courbe en ce qui concerne le nombre de cas de COVID-19 prévisibles au Québec.

Il y a maintenant 4611 de cas de COVID-19 identifiés au Québec, une hausse de 449 depuis 24 heures. Les hospitalisations sont au nombre de 307, dont 82 aux soins intensifs. On compte maintenant 33 décès, une augmentation de 2 depuis hier.

Distribution des cas par région