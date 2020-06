Plus de 47 000$ amassés pour Moisson Mauricie/Centre-du-Québec

Le brunch-bénéfice virtuel de Moisson Mauricie/Centre-du-Québec a permis d’amasser un total de 47 105$.

Le comité organisateur de l’événement est fier de dévoiler ce résultat final et de souligner du même coup le don de 10 000$ du ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale Jean Boulet, ainsi que le don de 10 000$ de Desjardins et celui de 5000$ de l’APCHQ Mauricie-Lanaudière. Ces dons sont inclus dans ces résultats finaux et s’ajoutent aux dons des partenaires et de la population.

Près de 3000$ en prix ont été remis à Moisson pour cet événement. Le tirage parmi les personnes participantes se fera ce lundi. Moisson contactera les personnes gagnantes.

Rappelons que l’événement s’est déroulé sous la présidence d’honneur de Me Cassy Bernier, notaire chez Leblanc Martin Bernier, notaires et avocats. Outre la présidente d’honneur, le comité du Brunch est composé de Jean Pellerin, Valeurs mobilières Desjardins, Service Signature et président du C.A. de Moisson, Guy Gagnon, Moisson, Félix Martin, Géocivil, René Matteau, PMA Assurances et services financiers, Amélie St-Pierre, Hebdos Icimédias Mauricie/Rive-Sud, et Geneviève Marchand et Monique Trépanier, Moisson.

Moisson Mauricie / Centre-du-Québec travaille depuis plus de 30 ans pour récupérer, trier et distribuer équitablement la nourriture. Moisson c’est 3,2 millions de kilos de denrées récupérés par année, une valeur marchande de 23 millions $. Moisson, c’est 74 organismes membres. Moisson, c’est 485 personnes soutenues dans leur intégration sociale et à l’emploi pour développer leur savoir-être et leur savoir-faire.