Plus de 400 sacs d’école pour les familles à faible revenu

De nombreux enfants issus de familles à faible revenu auront un sac d’école neuf et quelques fournitures scolaires à temps pour la rentrée grâce aux Artisans de la Paix.

De nouveau cette année, c’est l’entrepôt Costco Wholesale de Trois-Rivières qui a fourni les sacs d’école pour aider les familles à faire face aux nombreuses dépenses qu’apporte la rentrée scolaire de leurs enfants. Entre 400 et 500 sacs pourront être distribués.

Les sacs sont également remplis de cahiers, crayons et autres fournitures utiles pour l’école.

«La demande varie d’une année à l’autre. Il y a des années où on dépassait les 300 demandes, d’autres années, c’est moindre. Dès qu’on revient de vacances, les gens appellent pour s’informer si on distribue encore des sacs d’école. On sent un engouement. Ça donne un coup de pouce», souligne Robert Tardif, directeur général des Artisans de la Paix.

«On voit des parents qui viennent à la distribution pour la première fois être émotifs. Ils réalisent qu’ils n’auront pas à acheter un sac pour la rentrée. Ce sont des sacs colorés et neufs. Ça vient aussi faire en sorte que les enfants ne seront pas étiquetés dans la cour d’école. Ils vont se fondre dans la masse et n’auront pas l’étiquette d’avoir une famille à faible revenu. Parfois, les enfants viennent choisir leur sac. C’est beau à voir. Ils ont de grands yeux brillants», note-t-il.

Une distribution de sacs avait lieu mardi aux locaux des Artisans de la Paix. Une autre distribution est également prévue vendredi en avant-midi et en après-midi.

Les familles dans le besoin qui n’auraient pas eu le temps de s’inscrire pour la distribution peuvent contacter les Artisans de la Paix au 819 371-3366.