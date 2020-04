Plus de 400 000$ remis aux étudiants

Le Fonds d’urgence COVID-19, lancé le 30 mars dernier et qui a à ce jour aidé quelque 1762 étudiants de l’UQTR, vient de franchir le cap des 400 000$. Le Fonds permet aux étudiants qui sont dans une situation précaire de recevoir un coup de pouce financier leur permettant de se procurer, à court terme, de quoi se nourrir.

Ce niveau d’entraide a été atteint grâce aux récentes contributions du Syndicat des chargés cours de l’Université (5000$), du Département des sciences infirmières de l’UQTR (3500$) et du Département des langues modernes et de traduction (600$). Ceux-ci s’ajoutent à celles déjà annoncées de plusieurs autres partenaires internes et corporatifs, ainsi que les dons effectués à titre individuels par près de 200 généreux donateurs.

Bien que la majorité des étudiants ayant bénéficié d’un soutien habitent à Trois-Rivières, le Fonds d’urgence a aussi bénéficié à des étudiants qui fréquentent le campus de Drummondville ainsi que chacun des 10 centres universitaires de l’UQTR situés ailleurs en province.

«Comme ce ne sont pas tous les étudiants qui ont droit à une prestation des gouvernements, ou que certains sont en attente d’un versement, ce soutien ponctuel demeure pertinent, et, tant qu’il y aura de l’argent dans les coffres, nous poursuivrons les efforts grâce à la générosité de tous les donateurs», a commenté le directeur général de la Fondation de l’UQTR, Daniel Milot.

Pour les 1762 demandes acceptées, 347 397$ ont été versés, ce qui représente une aide moyenne de 197$ par étudiant. Rappelons que le montant minimal avait été établi à 90$ par semaine, pour deux semaines, auquel s’ajoute une somme de 35$ par semaine par enfant. Ces montants avaient été établis selon les données de l’Institut de recherche et d’informations socioéconomique (IRIS) sur le revenu viable par région (2019) et indexé pour 2020.

Les étudiants de l’UQTR peuvent connaître les modalités et effectuer une demande d’aide financière de dernier recours, en ligne, au www.uqtr.ca/covid19. Il est de plus possible de faire un don au fonds d’urgence au www.uqtr.ca/fondation.

Adel Omar Dahmane renouvelé à titre de doyen

Les membres du conseil d’administration de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), réunis le 27 avril en rencontre régulière, ont entériné le renouvellement du mandat de monsieur Adel Omar Dahmane à titre de doyen au Décanat des études de l’Université.

Détenteur d’un diplôme d’ingénieur d’état en électrotechnique de l’Université des sciences et de la technologie Houari Boumediène (Algérie), monsieur Dahmane a obtenu une maîtrise et un doctorat en génie électrique à l’Université du Québec.

Depuis 2001, il a successivement occupé à l’UQTR les postes de chargé de cours et de professeur régulier au Département de génie électrique et génie informatique, avant de devenir directeur du comité de programme de cycles supérieurs en génie électrique au sein de ce département. En 2011, il accède au poste de directeur du Département de génie électrique et génie informatique. Il a également occupé les fonctions de vice-président aux affaires universitaires du Syndicat des professeurs et des professeures de l’UQTR. Il est doyen des études depuis le 16 mai 2016.

À titre de doyen au Décanat des études, il est responsable du développement et du fonctionnement des études aux trois cycles de l’établissement. En plus de gérer le personnel et le budget du Décanat, il a notamment pour mandat de participer à la gestion des ressources et à l’organisation des activités aux trois cycles d’études.

Par ailleurs, il coordonne les travaux liés à la préparation, à l’évaluation et à la présentation de nouveaux dossiers de programme d’études auprès des divers organismes internes et externes de l’Université qui sont chargés de leur approbation. Il voit également à appuyer la concertation des comités de programme en ce qui a trait à l’élaboration et à la révision des programmes ainsi qu’à la création et au rattachement départemental des cours. (JC)