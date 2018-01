Plus de 340 000$ pour des projets communautaires

Crédit photo : Photo L'Hebdo du St-Maurice – Patrick Vaillancourt

MAURICIE. Le député de Saint-Maurice/Champlain et ministre du Commerce international, François-Philippe Champagne, se trouvait au Parc de l’Île Melville afin d’annoncer des montants non remboursables pour huit projets à vocation communautaire en Mauricie.

Les bénéficiaires sont des organismes à but non lucratif ainsi que des municipalités et les investissements accordés proviennent du Programme d’infrastructures communautaires de Canada 150.

La municipalité de Sainte-Thècle a reçu un montant de 176 279$ pour un projet total de 352 558$ pour l’amélioration du centre communautaire notamment en terme d’efficacité énergétique.

Le Parc de l’île Melville a reçu une somme de 45 350$ pour un projet de 128 408$ pour l’amélioration de la maison Boisvert, un centre communautaire situé sur l’île Banane. Le système électrique a été amélioré et des lampadaires ont été changés à l’extérieur.

Le Centre de loisirs de Saint-Narcisse de Champlain a obtenu 42 150$ pour un projet total de 97 807$ pour la construction de plusieurs infrastructures pour améliorer le parc des loisirs de la municipalité, notamment avec un module de jeux pour enfants, des installations sanitaires, un abri pour une patinoire extérieure et un parc de planches à roulettes.

Le Parc de la rivière Batiscan a reçu 29 476$ pour un projet total de 72 004$ pour améliorer l’accès public à la rivière Batiscan avec l’installation d’un quai, d’une passerelle et d’une rampe.

La municipalité de Sainte-Geneviève-de-Batiscan a obtenu un montant de 20 400$ pour un projet total de 45 552$ pour l’amélioration du centre communautaire, notamment pour les fondations, l’isolation, la ventilation et le revêtement extérieur.

L’Association des pourvoyeurs et des pêcheurs du poisson des chenaux de la rivière Ste-Anne a reçu 10 679$ pour un projet total de 24 567$ pour ajouter un quai flottant près du parc pour améliorer l’accessibilité à la rivière.

La Classique internationale de canots de la Mauricie a reçu un montant de 8836$ pour un investissement total de 17 671$ pour l’achat et l’installation de quai pour un meilleur accès à la rivière Saint-Maurice avec l’installation de quai.

La municipalité de Saint-Stanislas a obtenu une contribution de 7087$ pour un projet total de 14 174$ pour l’amélioration du centre communautaire de la municipalité avec la réfection de fenêtres.