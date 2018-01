Plus de 3,3 M$ pour rénover les écoles de la région

INVESTISSEMENT. Le député de Maskinongé, Marc H. Plante, était de passage à Trois-Rivières pour annoncer un investissement de plus de 3,3 M$. L’aide monétaire servira à assurer le maintien en bon état, ainsi que la réhabilitation des bâtiments scolaires de la circonscription de Maskinongé, dans le cadre de 23 différents projets.

M. Plante a fait l’annonce au nom du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport et ministre responsable de la région de la Capitale‑Nationale, Sébastien Proulx.

Un montant de 3 363 869$ sera donc alloué aux commissions scolaires du Chemin-du-Roy et de l’Énergie pour la réalisation de 23 projets d’infrastructures au cours de la saison des travaux de l’été 2018.

«L’école est plus qu’un milieu d’enseignement, c’est un milieu de vie. On voit le personnel qui est si attaché par leurs élèves. Monsieur Proulx était ici il y a quelques jours pour faire une annonce globale et on a démantelé 23 projets en Mauricie», lance d’emblée Marc H. Plante, député de Maskinongé.

«Nous avons la réussite des jeunes à cœur. Il faut continuer de miser sur la réussite éducative et de miser sur notre avenir. Et ça passe en partie par de tels projets et par de nouvelles ressources. Ce sont des jeunes qui ont besoin de nous et à qui il faut tendre la main.»

L’École Chavigny, de Trois-Rivières, recevra un million de dollars pour la réalisation de trois projets dans cet établissement. Dans un premier temps, 400 000$ iront à la réfection de la façade. Deux autres montants de 300 000$ iront au bloc sanitaire et au système d’alarme/incendie.

«Il est important de souligner l’initiative du gouvernement de confirmer très tôt ces investissements. Lorsque nous investissons dans nos immeubles, ça contribue à la réussite scolaire et ça permet à l’école de réussir sa mission d’instruire», a pour sa part commenté Claude Lessard, président de la Commission scolaire Chemin-du-Roy.

«Nos bâtiments sont âgés. Ça va nous permettre de mettre à jour les infrastructures de différentes écoles. C’est tout près de 900 000$ dont on va profiter pour mettre à niveau ces écoles-là. Et oui il est vrai que ça permet d’enrichir la réussite scolaire», ajoute Jean-Yves Laforest, président de la Commission scolaire de l’Énergie.

Cette aide financière provient de l’enveloppe budgétaire de plus de 724 M$ de dollars pour 2017-2018.

Ce soutien financier est réparti comme suit :

Commission scolaire du Chemin-du-Roy

Bâtiment Investissement Municipalité Bois-Joli, du 400 000 $ Trois-Rivières Chavigny (3 projets) 1 000 000 $ Trois-Rivières Grès, des 100 000 $ Trois-Rivières Notre-Dame-du-Rosaire 150 000 $ Trois-Rivières Omer-Jules-Désaulniers 150 000 $ Yamachiche Saint-Justin 25 000 $ Saint-Justin Saint-Léon (2 projets) 125 000 $ Saint-Léon-le-Grand Rinfret 100 000 $ Sainte-Ursule Terrasses, Les 330 000 $ Trois-Rivières Saint-Joseph 49 869 $ Maskinongé Total (13 projets) 2 429 869 $

Commission scolaire de l’Énergie