Plus de 30 000 visiteurs à Noël en lumière

L’événement Noël en lumière a accueilli plus de 30 000 visiteurs au Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap durant ses 15 jours d’activités.

En plus d’arpenter les jardins illuminés, les visiteurs ont pu assister aux spectacles de l’Ensemble musical du 62e Régiment de Shawinigan, d’Étienne Drapeau et The Lost Fingers. Le concours de sucre à la crème et l’atelier culinaire avec Sœur Angèle ont aussi été populaires.

Cette édition a aussi permis de lancer une année 2020 qui sera empreinte de festivités au Sanctuaire puisque l’on célèbrera le 300 e anniversaire du Petit Sanctuaire, chapelle située à l’entrée des jardins et érigée en 1720. Plusieurs activités et célébrations seront organisées autour de cet anniversaire.