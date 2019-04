Plus de 3 M$ pour soutenir 17 projets en Mauricie

ÉCONOMIE. La ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Andrée Laforest, était de passage en Mauricie vendredi pour annoncer un soutien financier de 3 071 758 $ pour la réalisation de 17 projets soumis dans le cadre du Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR).

«Pour financer les projets, on se base sur plusieurs critères, dont réduire les inégalités sociales, intensifier la diversification de l’économie et consolider et soutenir la croissance des entreprises existantes», énumère le préfet de la MRC de Maskinongé et président du comité régional de sélection de projets du FARR, Robert Lalonde.

Depuis la mise en place du FARR, plus de 5,6 M$ ont été remis pour la réalisation de 35 initiatives dans la région.

Projets à Trois-Rivières :



Un accélérateur d’entreprises

100 000 $ à Innovation et Développement économique Trois-Rivières afin d’aménager le bâtiment pour son accélérateur d’entreprises. Celui-ci permettra aux entreprises de percer de nouveaux marchés.

300 000 $ pour réaliser des travaux de rénovation au Monastère des Ursulines afin d’y établir un pôle d’excellence en recherche sur le trouble du spectre de l’autisme.

35 000 $ pour que le Musée POP mette en place une exposition sur les superhéros s’adressant aux 4 à 11 ans.

Projet à Shawinigan :

Développement des espaces TI

250 000 $ pour compléter et aménager l’espace restant de 12 000 pieds carrés de l’incubateur de la Société de développement de Shawinigan.

Projets dans la MRC Mékinac :

Agrandissement de l’entreprise Belle à croquer

75 913 $ pour agrandir l’établissement actuel dans lequel se trouvent la boutique et l’atelier de production de fleurs comestibles, de fines herbes et de produits de soins corporels de toutes sortes.

250 000 $ pour doter la MRC d’un équipement collectif économique en aménageant un centre de transbordement rail-route ou route-rail afin de permettre aux entreprises de la MRC et de l’agglomération de La Tuque d’avoir accès au chemin de fer.

Projets régionaux :

Création du Pôle québécois en systèmes électroniques

135 000 $ pour créer un bureau régional afin d’offrir des services et des activités aux entreprises de systèmes électroniques de la Mauricie.

293 137 $ pour déployer un service de maillage axé sur l’accompagnement et le jumelage entre aspirants-agriculteurs et propriétaires.

100 000 $ pour créer un centre régional de recherche, de formation et de supervision en pédagogie nature et y implanter une nouvelle méthode d’enseignement.

100 000 $ pour moderniser 40 unités d’hébergement de l’établissement de La Tuque et 13 unités de l’établissement de Shawinigan, secteur Grand-Mère.

100 000 $ pour acquérir des connaissances en matière de qualité de l’eau souterraine et accompagner les propriétaires dans les méthodes d’échantillonnage et de décontamination de leurs puits.

242 618 $ pour installer 43 bornes de recharge publiques pour véhicules électriques sur l’ensemble du territoire de la Mauricie afin que toutes les municipalités soient accessibles en véhicule électrique.

375 000 $ pour soutenir les secteurs de l’agriculture et de l’agroalimentaire en favorisant la concertation des acteurs, le développement de compétences et l’échange d’expertise.

Projets dans la MRC de Maskinongé :



Aménagement d’une yourte

15 090 $ pour améliorer l’offre d’hébergement du site du Rond Coin par l’ajout d’une yourte traditionnelle ainsi que des services d’eau, d’électricité et de toilettes destinés aux habitations déjà présentes.

300 000 $ pour réaménager l’aire de réception des porcs, agrandir les secteurs de l’abattage, de l’entreposage, de l’expédition et des services ainsi que les salles frigorifiques et de découpe.

Projet à La Tuque :