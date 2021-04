Plus de 174 M$ pour les routes en Mauricie

Les infrastructures routières de la Mauricie bénéficieront d’investissements de 174 470 000$ pour les deux prochaines années afin d’assurer leur maintien et leur amélioration.

Il s’agit d’une somme supérieure de 20 M$ à celle annoncée l’an dernier.

Parmi les principaux projets, mentionnons l’asphaltage de la route 138 sur plus de 35 kilomètres dans les municipalités de Louiseville, Yamachiche, Trois-Rivières, Champlain, Batiscan et Sainte-Anne-de-la-Pérade, la réfection de la route 153 à Saint-Boniface, ainsi que l’asphaltage de la route 159 sur plus de 40 km.

« L’annonce d’aujourd’hui sera sans doute reçue comme une bouffée d’air frais par la population de la région de la Mauricie. Dans le contexte actuel, nous avons grandement besoin d’investissements pour maintenir et créer des emplois chez nous. De plus, la réalisation de ces projets améliorera concrètement notre qualité de vie en permettant des déplacements plus sécuritaires et plus efficaces sur l’ensemble de notre réseau», souligne Jean Boulet, député de Trois-Rivières et ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale.

Rappelons que l’adoption de la Loi 66 concernant l’accélération de certains projets d’infrastructure permet d’accélérer le dossier de la reconstruction du pont enjambant la rivière Batiscan et la réfection de la route 361 entre Sainte-Geneviève-de-Batiscan et l’autoroute 40.

« Autant comme députée de Champlain que présidente du Conseil du trésor, je dois souligner les répercussions majeures qu’a eu, sur le terrain, l’adoption de cette loi. Elle devancera de 12 à 36 mois la réalisation de certains travaux, dont ces deux projets dans le comté de Champlain», précise Sonia LeBel, présidente du Conseil du trésor et députée de Champlain. (M.E.B.A.)