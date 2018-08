Plus de 143 000 $ pour rénover l’église de Saint-Maurice

Crédit photo : Audrey Leblanc

SAINT-MAURICE. La Fabrique de la paroisse Saint-Laurent-de-la-Moraine a reçu une aide financière du gouvernement du Québec de 143 500 $ pour rénover l’église de Saint-Maurice. L’argent servira notamment à terminer les travaux de reconstruction des fondations de la bâtisse.

Rappelons que l’an dernier, une première phase de travaux a été réalisée. Celle-ci consistait à refaire la majorité des fondations, dont celles soutenant la façade du bâtiment qui s’affaissait.

«Quand on a commencé, on pensait que c’était mineur, mais on a eu des surprises, mentionne Denis Guilbert de la Fabrique. La détérioration des fondations était plus avancée qu’on le pensait. On a dû refaire le parvis.»

Quant à elle, la deuxième phase consistera à terminer les travaux entamés, poursuivre les travaux de drainage autour de l’église et raccorder le système de drainage au réseau public. Si tout se déroule comme prévu, les travaux débuteront en octobre.

Jusqu’à présent, la Fabrique a investi quelque 700 000 $ pour les deux phases de travaux de rénovation de l’église de Saint-Maurice construite en 1863. Le gouvernement du Québec a payé 70 % de la facture. La balance a été déboursée par la Fabrique.

Le carnet de santé de l’église de Saint-Maurice a été mis à jour en 2013. Chaque année, la fabrique s’y réfère pour effectuer les travaux les plus urgents sur la bâtisse.