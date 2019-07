Plus de 1,4 M$ à des festivals de la Mauricie

Neuf festivals et événements reçoivent un appui financier du gouvernement du Québec afin de bonifier l’offre touristique de la Mauricie. Il s’agit du Festival international DANSENCORE (44 000$), du FestiVoix de Trois-Rivières (191 000$), de Grand Prix de Trois-Rivières (421 000$), du Festival de l’Assomption (17 000$), de Trois-Rivières en blues (34 000$), du Festival western de St-Tite (575 000$), du Festival international de la poésie (87 000$) et des Délices d’automne (28 000$).

Ces aides financières totalisent 1 407 000$.

À ces aides financières s’ajoute celle de 10 000$ accordée au Festival de la truite mouchetée de Saint-Alexis-des-Monts, laquelle a déjà été annoncée.

«Votre gouvernement est très fier de soutenir ces festivals et événements de la Mauricie. Ceux-ci permettent au Québec de se démarquer et de rayonner sur les scènes nationale et internationale en tant que destination touristique incontournable, en plus de faire vivre aux festivaliers d’ici et d’ailleurs des expériences originales et uniques. Le tourisme étant un moteur important de notre économie, j’invite chaleureusement les visiteurs qui prendront part à l’un ou l’autre de ces événements à prolonger leur séjour dans la magnifique région de la Mauricie pour se laisser charmer par ses nombreux attraits touristiques et par l’accueil légendaire de sa population locale», souligne Caroline Proulx, ministre du Tourisme.

Ce programme permet de soutenir des initiatives qui encouragent le développement d’une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec. En attirant chaque année des milliers de visiteurs, les festivals et événements génèrent d’importantes retombées économiques et touristiques dans toutes les régions du Québec.

«Je me réjouis de l’appui financier de notre gouvernement à ces neuf festivals et événements, qui contribuent activement au dynamisme économique de la Mauricie. Je profite de cette occasion pour féliciter les promoteurs! Ces derniers ne ménagent pas leurs efforts afin d’offrir aux visiteurs une variété d’événements de qualité, rendant ainsi notre région toujours plus vibrante et attrayante», ajoute Jean Boulet, ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie.