Plus de 12M $ pour déneiger les rues de Trois-Rivières cet hiver

Crédit photo : archives

TROIS-RIVIÈRES. La Ville de Trois-Rivières est d’attaque pour une première bordée de neige: tout est en place pour assurer le déneigement des 930 kilomètres de rues aux quatre coins de la ville, au coût de 12,6 millions $.

Cet hiver, Trois-Rivières privilégiera le soufflage plutôt que le ramassage de la neige, à la fois par souci environnemental et par souci économique. C’est que le transport de la neige est l’opération la plus coûteuse parmi l’ensemble des opérations en lien avec le déneigement.

«Ce sont 230 véhicules qui seront affairés au déneigement. Le soufflage de la neige sur les terrains des propriétés évite de trop remplir les quatre dépôts à neige de Trois-Rivières», précise Alain Lizotte, chef de la Division des Travaux publics à la Ville de Trois-Rivières.

Cela permet aussi d’éviter d’ouvrir un nouveau dépôt à neige, ce qui représente des coûts de 20 millions $. La ville compte présentement quatre dépôts à neige, soit dans le secteur Saint-Louis-de-France, sur la rue J-Réal-Desrosiers, au centre-ville, ainsi que sur la rue Bellefeuille.

La fin des permis de déneigement

Le conseil municipal de Trois-Rivières a récemment adopté un règlement abolissant les permis de déneigement.

«Il est interdit de pousser ou souffler la neige d’une aire de stationnement sur la voie publique. La seule exception concerne les immeubles de six logements et moins situés dans un périmètre défini, essentiellement dans les premiers quartiers de la ville. Les autres personnes qui avaient un permis et qui ne se retrouvent pas dans le périmètre identifier doivent disposer de leur neige dans un site reconnu», explique Carl Blanchette, chef de service Gestion du territoire.

Il en va de même pour les commerçants qui ne pourront plus déposer leur neige dans la rue, même ceux qui avaient un permis de déneigement.

Les policiers exerceront une patrouille sur le territoire dans le but d’appliquer la réglementation. Les contrevenants pourraient recevoir des contraventions de 100$. Les récidivistes se verront remettre des contraventions variant entre 200$ et 300$.

Stationnement interdit dans les rues

Entre le 15 novembre et le 15 avril, il sera interdit de se stationner sur le bord de la rue, sauf lorsque la Ville l’autorisera, c’est-à-dire les soirs où il n’y aura pas d’opération de déneigement.

Tous les jours, les citoyens pourront connaître la permission ou l’interdiction de stationner en appelant au 819 377-5308, en consultant le stationnementdenuit.ca ou en s’abonnant gratuitement au services d’alertes courriel et SMS.

Également, pour faciliter les opérations de déneigement, la Ville demande aux citoyens de patienter au matin de la collecte des ordures et de la récupération pour placer ses bacs en bordure de rue, dans la mesure du possible.

***

Quelques chiffres…

264

Kilomètres de trottoirs déneigés

241

Nombre moyen, en centimètres, des précipitations de neige par hiver

19

Zones de déneigement.

80%

Pourcentage du déneigement est confié à des entrepreneurs privés