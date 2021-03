Plus de 110 activités prévues au Salon du livre de Trois-Rivières

Plus de 110 activités seront présentées aux internautes durant la Salon du livre virtuel de Trois-Rivières du 22 au 28 mars.

Le coup d’envoi du Salon aura lieu le 22 mars à 17h. L’organisation y dévoilera les lauréats des prix Illustration jeunesse, BD et Adagio. Un invité-surprise sera aussi de la partie.

Tout au long de l’événement, des dizaines de rencontres en direct diffusées sur le site Web du Salon du livre permettront aux visiteurs d’échanger avec Ève Salvail, Marthe Laverdière, Louise Lacoursière, Bryan Perro, Guillaume Morrissette, Maureen Martineau, Fanny Britt, Monique Juteau et plusieurs autres.

Du côté des animations, Patrick Sénécal présentera l’adaptation de son roman Aliss en bande dessinée, Alexandre Trudeau et Alain Vadeboncoeur, fils de Pierre-Eliott Trudeau et de Pierre Vadeboncoeur, échangeront à l’occasion de la parution du livre de correspondances entre leurs pères respectifs, tandis que Yannick Gendron, André Hamel et Louise Lacoursière se pencheront sur les manières dont passé, présent et futur s’allient dans les fictions et essais historiques.

Le Salon du livre ramène aussi son populaire pub-quiz littéraire en mode interactif et qui pourra accueillir jusqu’à 200 participants. La Dictée du Salon du livre revient également en mode virtuel.

Durant toute la semaine, des libraires de la région et des auteurs comme Ghislain Taschereau, Roxanne Bouchard, Lori Saint-Martin et Gabriel Cholette proposeront leurs prescriptions littéraires en partenariat avec l’Association des libraires du Québec.

Une programmation d’activités destinées à la clientèle jeunesse est aussi prévue : heures du conte avec, entre autres, les auteurs Simon Boulerice, Claudia Larochelle, Guy Marchamps et Valérie Fontaine, atelier BD avec François St-Martin et Marc Bruneau, ateliers de dessin avec Tristan Demers et Julie Paré-Sorel, etc.

Par ailleurs, les jeunes pourront rencontrer en direct le créateur de l’Agent Jean, Alex A., Matthieu Simard, Suzie Pelletier ou encore Julien G. Poirier.

En tout, une soixantaine de maisons d’édition présenteront 260 livres en vitrine.

Photos insolites

En partenariat avec Radio-Canada, le Salon du livre lance cette année sur les médias sociaux le mouvement #jliraioùtuiras.

Les gens sont invités à illustrer par des photos ou vidéos sur Facebook, Instagram, Twitter que, peu importe la place, peu importe l’endroit, la lecture les accompagne partout, même dans les lieux insolites.

Il importe d’utiliser le mot-clic #jliraioùtuiras et d’identifier le Salon du livre dans la publication. Le défi est lancé aux mordus de lecture!

La programmation complète est disponible au www.sltr.qc.ca/programmation