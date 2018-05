Plus de 11 M$ investis pour améliorer le transport en commun

Crédit photo : Audrey Leblanc

TRANSPORT. La Société de transport de Trois-Rivières (STTR) et les gouvernements fédéral et provincial investissent 11,6 millions de dollars pour améliorer et rendre plus vert le réseau de transport en commun à Trois-Rivières.

Cette somme permettra la réalisation de 19 projets. Parmi ceux-ci, on compte l’achat de huit nouveaux autobus, dont trois hybrides et trois midibus (petits autobus pour des transports particuliers).

«Il a des points de service qui vont changer et on va faire des améliorations à la bâtisse, entre autres, indique le président de la STTR, Luc Tremblay. Il y a un nouveau réseau de transport qui s’en vient. Cet investissement va nous aider pour ça. On mise sur la rapidité et l’efficacité.»

De plus, trois minibus pour le transport adapté seront ajoutés au parc de véhicules. La STTR pourra également aménager plusieurs débarcadères avec abribus afin de desservir le Cégep de Trois-Rivières, le Centre hospitalier affilié universitaire régional (CHAUR), le Collège Laflèche et l’Université du Québec à Trois-Rivières.

Ces travaux prennent en considération une augmentation future de l’achalandage. «À la grandeur du Québec, on fait face à un défi de mobilité, indique le député Jean-Denis Girard. C’est un enjeu important, autant pour le développement économique que pour l’accès aux hôpitaux et aux établissements d’enseignement. Les gens doivent avoir accès à un transport en commun efficace, durable et vert autant que possible.»

Concrètement, les gouvernements du Canada et du Québec investissent 10 396 800 $. Le gouvernement du Canada verse une contribution de 5 776 000 $, ce qui représente 50 % des coûts et la province verse une somme de 4 620 800 $, soit 40 % de la facture. La STTR investit pour sa part 1,2 million de dollars.

La STTR, c’est plus de 130 employés qui travaillent pour répondre aux besoins de près de 135 000 Trifluviens sur un territoire d’environ 290 000 kilomètres carrés.