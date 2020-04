Plus de 1000 cas en Mauricie/Centre-du-Québec

COVID-19. Il y a maintenant 1015 (+ 26) personnes infectées sur son territoire indique le CIUSSS de la Mauricie/Centre-du-Québec.

En date du 21 avril, on retrouve 838 cas en Mauricie tandis que le Centre-du-Québec en a 177. Les hospitalisations sont de 70 (+ 3), dont 5 aux soins intensifs. À ce jour, on enregistre 69 décès (+ 4) sur le territoire, dont 36 (+ 2) au CHSLD Laflèche et 5 (+ 1) à celui de Saint-Tite.

Les autorités du CIUSSS Mauricie/Centre-du-Québec se sont voulues rassurantes lors du point de presse du 21 avril. On peut toujours consulter et avoir des services dans les hôpitaux sans crainte indique-t-on.

«Il n’y aucun service sur pause», indique Carol Fillion, le PDG du CIUSSS de la Mauricie/Centre-du-Québec.

Répartition des cas sur le territoire

Trois-Rivières : 341

Shawinigan : 269

Mékinac : 38

Des Chenaux : 25

Maskinongé : 165

Haut Saint-Maurice : 0

Drummondville : 141

Arthabaska : 17

Érable : 0

Bécancour : 13

Nicolet-Yamaska : 6