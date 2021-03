Plus de 10 000 visiteurs virtuels au Salon du livre

L’organisation du Salon du livre vient de tourner la page sur sa 33e édition. Plus de 10 000 visiteurs virtuels, dont certains provenaient des États-Unis, de France et de Belgique ont accédé au site et consulté plus de 32 000 pages.

Plus de 1000 visiteurs ont accédé aux sites transactionnels des éditeurs ou la plateforme Les Libraires via les stands virtuels. De leur côté, les 110 animations régulières ont été écoutées plus de 6000 fois. D’ailleurs, la durée de consultation des animations est étendue jusqu’au 6 avril.

Les publications sur les réseaux sociaux ont touché plus de 83 000 personnes.

L’équipe du Salon du livre est satisfaite et voit cette réussite comme une preuve que «les gens ont répondu à cet appel virtuel de célébrer la lecture envers et contre tout.»

Les expositions Ceci n’est pas une pub dans les rues du centre-ville de Trois-Rivières, Bob Morane à la librairie Shawinigan et les parcours Chapitres Audio à Trois-Rivières et Shawinigan sont encore en place jusqu’au 31 mars.